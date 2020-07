울릉군, 여성문화회관 골프 강습 '호응'…보석공예·재봉틀 강좌 '다채'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울릉군은 오는 연말까지 지역여성들의 잠재능력개발과 역량강화를 위해 '2020년 울릉군여성문화회관 프로그램'을 운영하고 있다고 31일 밝혔다.

앞서 울릉군여성문화회관은 지난달 3~13일 희망과목, 희망시간대, 개선사항 등을 반영하고자 사전 수요조사를 실시했다. 이 조사를 바탕으로 총 5과목(여성골프, 서양화, 재봉틀, 보석공예, 페이퍼플라워) 프로그램을 편성했다.

장기과정인 여성골프와 재봉틀 과정의 경우 강의 만족도가 매우 높아 수강생들의 큰 호응을 얻고 있다는 게 울릉군의 전언이다. 8~9월에는 단기과정으로 보석공예와 페이퍼플라워 강좌가 이어진다.

김병수 울릉군수는 "지리적 특성상 배움의 기회가 적은 지역 여성들에게 다양한 교육 기회를 제공하고, 여성리더 양성과 나아가 여성 창업 및 취업기반 조성을 통해 여성이 활기차고 행복한 울릉을 만드는 데 노력하겠다"고 했다.

