[아시아경제 이민지 기자] JW중외제약이 2분기 영업손실로 44억8000만원을 기록해 적자전환했다고 31일 공시했다. 매출액은 1359억5300만원으로 전년동기대비 1.35% 늘었다. 당기순손실은 73억원으로 적자전환했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr