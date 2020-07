백신 제조사 "코로나19 백신, 매년 접종?…이르면 올 가을 공급"

아스트라제네카 CEO 전망

모든 게 순조로우면 올해 10, 11월 출시 가능



[아시아경제 나주석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 개발되더라도 매년 백신을 접종해야 면역력을 유지할 수 있을지 모른다는 지적이 나왔다. 대신 모든 과정이 순조롭다면 백신 공급이 올해 10월 또는 11월부터 진행될 수 있다는 전망도 함께 나왔다.

파스칼 소리오 아스트라제네카 CEO는 30일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 "대부분의 백신 개발사들의 경우 처음 백신을 접종할 때 두 차례 접종하는 방식을 목표로 하고 있는데, 현재 SARS1과 관련해 우리가 사용하고 있는 기술들을 고려할 때 면역은 12개월에서 18개월가량 지속될 수 있다"고 언급했다. 면역력을 유지하기 위해서는 매년 접종해야 하는 상황이 올 수 있다는 것이다.

다만 그는 "(접종주기 등 관련해)진실은 우리도 모른다"면서 "이 바이러스는 너무 예측이 불가능하다"고 지적했다.

현재 백신 개발과 관련해 가장 앞서 있다는 평가를 얻고 있는 아스트라제네카는 올해 10월 백신 출시를 목표로 하고 있다. 이 회사는 현재 영국, 브라질, 남아프리카공화국에서 임상3상 시험이 진행 중이라면서, 곧 미국에서도 실시할 예정이라고 전했다.

소리오 CEO는 "제대로 된다면 10월이나 11월에는 백신이 공급될 것"이라면서 "목표는 전세계 모든 사람에게 동시에 공급하는 것"이라고 설명했다.

옥스포드대와 함께 백신을 개발중인 아스트라제네카는 현재 백신 20억회 접종 분량을 목표로 공급망을 확보중이다. 이 가운데 4억회분량은 유럽에, 나머지 4억회는 미국과 영국 등에 우선 공급할 예정이다.

