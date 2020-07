미래에셋, 美 최초 원격의료 ETF 나스닥에 상장

美 자회사 글로벌X, 원격의료·디지털헬스 관련 ETF 출시

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용이 미국 최초로 원격의료 관련 상장지수펀드(ETF)를 나스닥 시장에 상장했다.

미래에셋자산운용은 자회사인 미국 ETF운용사 글로벌X가 미국 나스닥 시장에 30일(현지시간) 글로벌 원격의료 및 디지털헬스 관련 기업에 투자하는 '글로벌X 원격의료 및 디지털 헬스 ETF(EDOC)'를 상장했다고 31일 밝혔다.

이 ETF는 글로벌 지수업체 솔랙티브와 글로벌X가 공동개발한 '솔랙티브텔레메디신&디지털헬스지수'를 추종한다. 총 40개 종목으로 21일 기준 미국 82.48%, 일본, 중국, 홍콩 등이 각각 4%로 구성됐다. 의사와 환자간 디지털 연결을 통한 의료진단, 인공지능(AI) 및 클라우드 기반 의료통계 분석 플랫폼, 커넥티드 기술을 활용한 헬스케어 장비, 디지털 기술을 통한 의료관리 등과 관련된 매출이 전체 매출의 절반이 넘는 회사에 투자한다. 전세계 ETF 시장의 70% 가량을 차지하는 미국에서 원격의료 관련 ETF는 EDOC가 처음이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 급격히 확장되는 원격의료, 디지털헬스 시장에 선제적으로 대응한다는 취지라는 설명이다. 글로벌X 리서치팀에 따르면 디지털 헬스 시장 규모는 올해부터 매년 24.7% 성장해 2026년에는 6570억 달러(약 786조원)가 넘을 것으로 전망된다.

해당 상품은 국내에서도 미래에셋대우 등 해외주식 거래가 가능한 증권사를 통해 투자할 수 있다. 루이스 베루가 글로벌X 최고경영자(CEO)는 "투자자들은 EDOC ETF를 통해 전세계적으로 급격한 성장이 예상되는 디지털 헬스 기업에 손쉽게 투자할 수 있다"며 "앞으로도 다양한 혁신적인 테마형 상품을 통해 한국을 포함한 전세계 투자자들에게 투자기회를 제공하겠다"고 말했다.

한편 미래에셋자산운용은 한국, 미국, 캐나다, 호주, 홍콩 등 8개국에서 6월말 기준 370여개 ETF를 약 47조원 규모로 운용 중이다. 글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면 미래에셋 글로벌 ETF는 전세계 운용사 중 순자산 규모 17위했다. 최근에는 중국 신성장 테마 ETF를 통해 성장한 홍콩 상장 ETF가 순자산 1조원을 돌파했다.

