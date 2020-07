빅맥 신제품 ‘빅맥 베이컨’ 나왔다

[아시아경제 최신혜 기자] 맥도날드는 전 세계인의 사랑을 받는 버거 ‘빅맥’에 베이컨을 더해 더욱 풍성해진 ‘빅맥 베이컨’을 출시한다고 31일 밝혔다.

맥도날드의 대표 메뉴인 빅맥은 100% 순쇠고기 패티 두 장에 치즈, 풍성한 채소, 특별 소스가 어우러진 완벽한 맛의 조화로 50년이 넘게 세계적인 사랑을 받아왔다.

신제품은 빅맥에 고소하고 짭쪼름한 훈연의 맛의 베이컨이 더해져 한층 감칠맛나는 고기의 풍미를 즐길 수 있는 빅맥의 확장판 버전이다. 빅맥 베이컨은 미국, 캐나다 등 해외 시장에서 먼저 선보여 그 맛을 인정받으며 화제가 됐다.

특히 빅맥 베이컨은 최근 맥도날드가 도입한 글로벌 이니셔티브인 ‘베스트 버거’의 변화를 가장 잘 경험할 수 있는 메뉴 중 하나이기도 하다. 더 맛있는 버거를 위한 디테일의 변화로 양파와 함께 구워 패티의 풍미와 육즙을 더욱 살리고, 빅맥 소스 양을 늘려 첫 입부터 마지막까지 더 진하고 풍성한 맛을 즐길 수 있으며, 치즈와 채소 등 재료들이 잘 어우러져 맛의 조화를 극대화했다.

빅맥 베이컨은 단품 5100원, 세트 6300원으로 즐길 수 있으며 오는 9월 23일까지 한정 판매될 예정이다.

