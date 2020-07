메디힐, 티트리 카밍 에센스 패드 출시

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 코스메틱 브랜드 메디힐이 트리플 티트리의 진정 파워를 패드 한 장에 담아낸 신제품 ‘티트리 카밍 에센스 패드’를 선보였다고 31일 밝혔따.

이번 신제품은 누적 판매 1억장을 기록한 ‘티트리 케어 솔루션 에센셜 마스크’의 성분 전문성과 기술력을 집약해 선보이는 패드형 제품이다.

티트리잎수, 티트리잎콤플렉스(티트리잎추출물·화이트티트리잎추출물), 티트리잎오일의 트리플 티트리 성분을 담아 여름철 뜨거운 햇볕과 마스크 착용 등으로 자극 받은 피부를 빠르고 간편하게 진정 시켜준다.

부드러운 감촉의 100% 순면 원단 패드는 진정 순면과 엠보 순면의 듀얼 구성으로 활용도를 높였다. 진정 순면은 양볼, 이마, 턱 등 집중 진정이 필요한 부위에 간편히 붙이는 미니 에센스 팩으로 사용하기 좋으며 각질 관리 및 피부결 정돈이 필요한 부위에는 3D 엠보 순면을 이용해 닦아내는 토너 패드로 활용 시 효과적이다.

올리브영 공식 온라인몰과 전국 매장에서 판매되며, 론칭을 기념해 8월 한 달간 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

