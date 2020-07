[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 걸크러시 넘치는 스웨그를 자랑했다.

최근 제시는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 제시는 머리카락을 양쪽으로 나눠 올린 헤어스타일을 연출하고 스타일리시한 크롭탑과 쇼트 팬츠를 입고 강렬한 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 제시는 30일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'NUNA (누나)'를 발매했다.

