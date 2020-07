전 애인 살해 뒤 훼손해 유기한 50대 남성 구속…시신 일부 발견

[아시아경제 민준영 인턴기자] 전 여자친구를 살해하고 시신을 훼손한 뒤 유기해 경찰에 붙잡힌 50대 남성이 구속됐다.

수원지법(정윤섭 영장전담판사)은 살인·시체손괴·유기 등의 혐의를 받는 중국 교포 A(50) 씨에게 구속영장을 발부했다고 30일 밝혔다.

정 판사는 "도주 및 증거인멸의 우려가 있다"라며 영장 발부 사유를 밝혔다.

A 씨는 앞서 지난 25일~27일 사이 자신이 거주하는 경기도 용인시 처인구 원룸에서 내연관계에 있던 B(42·여) 씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 경안천 인근 자전거도로에 유기한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 26일 B씨의 직장동료 등이 B씨가 사라졌다는 신고를 받고 휴대전화 통화 내역이나 금융기록이 추가로 나오지 않는 점을 들어 B씨가 숨진 것으로 추정했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 지난 27일 A씨를 용의자로 특정하고 긴급 체포했다.

이어 경찰은 29일 A 씨가 오염된 이불을 버리거나 시신이 들어있는 것으로 추정되는 가방을 들고 이동하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 구속영장을 신청했다.

이날 오후 경찰은 경안천 인근 자전거도로 나무다리 아래 B씨의 팔 등 시신 일부를 찾았다.

A 씨는 경찰조사에서 B씨와 헤어진 연인 사이인 것은 인정했지만 B씨가 자신의 집에 온 적도 없다며 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr