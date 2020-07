[아시아경제 이진규 기자] 이라크에 파견된 한국인 건설근로자 72명이 31일(한국시간) 전세기편으로 귀국한다.

주이라크 한국대사관 관계자는 30일 "필수 인력을 제외하고 귀국을 희망하는 근로자 72명이 카타르항공 전세기편으로 한국에 돌아간다"며 "이들 중 병세가 호전돼 퇴원한 감염자 1명이 포함됐다"고 전했다.

지난 22일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 이라크 현지 병원에서 사망한 서모씨의 시신도 운구된다.

이라크에서 현재까지 한국인 파견 근로자 3명이 코로나19로 사망하고, 2명이 감염돼 치료를 받고 있다. 이날 기준 이라크의 코로나19 누적 확진자는 11만8300명이다.

