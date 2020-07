광주 한 아파트 경비원 ‘주택용 소화기’로 대형화제 막아

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대형화재로 번질 뻔한 아파트 화재를 경비원이 소화기로 막은 사실이 뒤늦게 알려져 화제다.

광주 남부소방서에 따르면 지난 25일 오후 3시께 광주광역시 남구 한 아파트 세대 내에서 콘센트에서 연기와 함께 불이 났다.

마침 전기 점검을 하고 있던 경비원 A(61)씨가 주택용 소화기를 사용해 초기진화를 하고 곧바로 119에 신고해 큰 피해를 막을 수 있었던 것으로 전해졌다.

A씨는 평소 친절하고 성실하게 근무해 아파트 주민들에게도 신망이 두터운 것으로 알려졌다.

A씨는 “소방서로부터 화재 등 재난상황에 대비해 소화기 사용법 등 안전교육을 받은 것이 대처에 큰 도움이 됐다”며 “앞으로도 입주민의 안전과 행복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

남부소방서는 초기 신속한 대처로 인명과 재산피해를 줄인 경비원의 공로를 인정해 표창을 수여할 계획이다.

남부소방서 관계자는 “주택용 소화기는 화재발생 초기, 소방차가 도착하기 전 큰 역할을 한다”며 “안전취약계층에 지속적으로 주택용 소방시설을 보급할 계획이다”고 말했다.

