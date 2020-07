[아시아경제 한진주 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 729,893 전일가 72,000 2020.07.30 15:30 장마감 close 가 30일 진행한 2020년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 서동명 MC사업본부 기획관리담당은 "최근 ODM에서 개발한 보급형 신모델이 디자인, 사용성을 강화하고 대화면과 멀티카메라 등 고객 관점에서의 스펙을 강화해서 미국 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다"며 "ODM 활용한 5G보급형 제품을 한국과 미국 등 주력시장에 하반기에 출시해서 5G 고객을 선도적으로 공략해 매출을 확대할 계획"이라고 말했다.

