[현대오일뱅크 컨콜] "대우조선과 결합 심사 연내 가능할 것"

[아시아경제 황윤주 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 200 등락률 +0.22% 거래량 305,771 전일가 90,800 2020.07.30 15:30 장마감 close 이 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "대우조선해양과 결합 심사 완료는 연내 가능할 것으로 예상한다"고 30일 밝혔다.

그러면서 "올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 EU(유럽연합) 공무원들이 재택근무를 하면서일정이 지연됐다"며 "최종 결과 발표는 9월이었으나 지연될 것으로 보인다"라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr