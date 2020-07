[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 8월 1일~17일까지 마산합포구 구산면에 있는 로봇랜드 테마파크에서 ‘썸머페스티벌’을 개최한다고 30일 밝혔다.

로봇랜드 썸머페스티벌은 행사 특별가격으로 입장객 누구나 1만5000원에 테마파크를 이용할 수 있으며, 행사 기간 동안 워터워 물총축제와 치킨·콜라파티, 야간개장 등 다양한 공연과 행사가 열릴 것이다.

워터워 물총축제는 참가자들이 힘을 합쳐 로봇랜드에 침입한 악당을 물리치는 스토리 구성으로, 무더운 여름 로봇랜드를 찾는 고객들에게 시원한 즐거움을 선사할 예정이며, 식음 부스는 치킨 한 마리 구매 시 음료 4잔 무료제공 이벤트도 준비돼 있다.

