[아시아경제 오주연 기자] 만도는 올 2분기 연결기준 영업손실이 758억원으로 전년동기대비 246.5% 감소했다고 30일 공시했다. 매출액은 1조134억원으로 전년동기대비 30.8% 줄었고 당기순손실은 1118억원으로 443.0% 감소했다.

