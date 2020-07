中 칭다오서 '한·중 경제공동위' 내달 1일 개최…코로나19 이후 경협 강화 협의

기업애로 해소 등 양자 현안·WTO 등 다자차원의 협력 방안도 논의

[아시아경제 임철영 기자]한국과 중국의 포괄적 경제협력 대화체인 한·중 경제공동위가 내달 1일 중국 칭다오에서 이성호 외교부 경제외교조정관과 리청강 중국 상무부 부장조리를 수석대표로 개최될 예정이라고 30일 외교부가 밝혔다.

한·중 경제공동위는 1993년부터 정례적으로 양국에서 교대로 개최돼 왔다. 제24차 회의로 제23차 회의는 지난해 6월 서울에서 개최됐다.

한·중 양측은 이번 경제공동위에서 세계 경제 동향과 양국 경제협력 현황을 평가하고 양국간 무역·투자 발전 방향과 지역 및 다자무대에서의 협력 강화 방안에 대해 협의할 계획이다.

한·중 신속통로 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 양국간 방역 및 경제 협력 성과를 평가하고 코로나19 이후의 경제협력 방향에 대한 의견 교환한다.

양측은 아울러 기업애로 해소 등 양자 현안과 세계무역기구(WTO) 등 다자차원의 협력 방안도 논의할 예정이다.

외교부 당국자는 "코로나19 이후 한·중간 첫 대면외교 개시인 이번 경제공동위는 포스트 코로나 시대의 중·장기적 경제협력 발전 방향을 모색하는 동시에 향후 고위급 방한 경제분야 성과를 내실 있게 준비하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 설명했다.

한편 양측은 앞으로 5년 동안 협력 비전을 담은 '한·중 경제협력 공동계획(2021~2025)' 작성 준비 동향 점검 및 한·중 교류 협력 확대 방안을 논의할 계획이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr