[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이상익 전남 함평군수가 30일 오전 지역 4개 읍·면 호우 피해 현장을 찾아 긴급 복구 작업 상황을 점검하고 있다. 함평군은 전날 오전 9시 10분경 호우주의보가 발효돼 78.6㎜의 일 평균 강우량을 기록했으며, 특히 학교면의 경우 한때 시간당 최대 32㎜의 국지성 집중폭우가 내려 소하천 제방과 인근 농경지 일부가 침수되는 등 크고 작은 비 피해가 발생했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr