퀄컴, 국내 최초 5G 밀리미터파 데이터콜 성공

5G 밀리미터파 상용화 앞두고 생태계 조성 준비 과정 선보여

[아시아경제 한진주 기자] 퀄컴이 국내 최초로 5G 밀리미터파 데이터 콜을 성공적으로 마쳤다.

30일 퀄컴은 연내 상용화를 앞둔 5G 밀리미터파 칩셋, 인프라 장비 등 관련 생태계가 갖춰졌음을 입증하는 데이터 콜에 성공했다고 밝혔다.

퀄컴은 향후 국내 이통사들과 협력해 밀리미터파 기술을 국내에 선보일 계획이다. 밀리미터파가 상용화되면 5G 네트워크를 지원하는 이통사들이 고화질 비디오 재생, 클라우드 게임, 고화질 화상회의 등 기하급수적인 수요 증가에도 대응할 수 있게 된다.

5G 밀리미터파는 5세대 셀룰러 첨단 기술로 24㎓대역 이상의 광범위한 고주파 스펙트럼을 바탕으로 막대한 용량과 속도를 자랑하는 대역이다. 데이터 속도 측정 앱 우클라에 따르면 5G 밀리미터파는 중간 대역에서 작동하는 5G에 비해 4배 이상 빠른 속도를 구현한다.

5G 밀리미터파는 파이버와 케이블 대비 비용 효율적인 대안을 제시해 차세대 고정형 무선 서비스의 기반을 제공하며, 가정·회사 내 인터넷 접속을 지원한다. 기업·산업용 애플리케이션의 원활한 작동을 뒷받침하기 위해 필수적이다. 퀄컴은 이번 데이터콜에서 스냅드래곤 X55 5G 모뎀 RF 시스템으로 구현되는 텔릿의 FN980m을 활용했다.

두르가 말라디 퀄컴 테크날러지 수석부사장 겸 5G 담당 본부장은 "퀄컴은 한국의 이동통신사와 협력을 통해 가장 발전된 형태의 5G 기술을 선보일 준비가 됐다"며 "최대한의 멀티 기가비트 속도를 지원하고 한국의 경제적 성장과 경쟁력 강화에 필요한 무선 기술의 역량을 극대화하는데 필요한 도움을 제공할 것"이라고 설명했다.

마니시 와트와니 텔릿 최고 마케팅·제품 책임자는 “5G는 스마트팩토리, 이동식 산업용 로봇, 몰입형 교육, 스마트시티 인프라, 스트리밍 영상, 증강현실(AR)과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션 시장에 새로운 길을 열어줄 것”이라며 “텔릿은 퀄컴과 같은 선두기업과 협력해 한국 경제 성장에 중요한 이정표를 만드는 데 기여할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

