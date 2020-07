[아시아경제 김민영 기자] 신협사회공헌재단은 30일 대전 동구청에서 어르신들의 건강한 여름나기를 위한 '신협 어부바부채' 전달식을 개최했다고 밝혔다.

재단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 노인정, 마을회관 등 무더위쉼터로 활용되던 시설이 문을 닫는 지역이 늘어남에 따라 다가올 폭염을 피하기 어려워진 지역 어르신들의 고퉁을 덜어드리려는 취지에서 이 기부행사를 기획했다. 재단이 기부한 신협 어부바부채 3만개는, 동구 소재 행정복지센터를 통해 어르신들에게 전달될 예정이다.

김윤식 신협사회공헌재단 이사장은 “신협의 어부바부채가 장마 후 찾아올 무더위로 어려움을 겪을 어르신들께 조금이라도 도움이 되길 기대한다”며 “신협은 앞으로도 코로나19로 고통 받는 소상공인 및 지역민을 위한 다양한 지원에 앞장서겠다”고 전했다.

