산업부, 올해 '디지털통상 경쟁력 강화' 방안 마련…대응반 출범

[아시아경제 김보경 기자] 산업통상자원부는 30일 박기영 통상차관보 주재로 관계부처, 공공기관 등 20여명이 참석한 가운데 '디지털통상 대응반' 출범 회의를 열었다.

디지털통상 대응반은 포스트 코로나 시대 글로벌 디지털통상이라는 큰 파도에 대비해 우리의 경쟁력을 진단하고 대응 전략을 강구하기 위해 구성됐다.

이날 참석자들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가속화되고 있는 디지털통상 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 WTO전자상거래 협상, 한-싱 디지털 동반자협정 등 진행 중인 디지털통상 협상의 주요 이슈에 대한 동향을 점검했다.

또한 ▲디지털 국제협력사업 공동발굴 ▲국내외 디지털경제·통상 관련 제도 및 동향 ▲디지털통상에 대한 기업의 인식제고 방안에 대해 의견을 교환했다.

산업부는 향후 관계부처와 지속적인 협의를 통해 올해 안에 디지털통상 경쟁력 강화방안을 마련할 계획이다.

박기영 통상차관보는 "코로나 팬데믹은 글로벌 경제의 디지털 전환을 가속화하고 있는 만큼 향후 글로벌 교역에서 디지털 통상의 중요성은 점차 중요해 질 것"이라고 내다봤다.

이어 "향후 점검회의를 통해 다양한 디지털 통상 이슈에 대해 관계 부처와 기관이 함께 머리를 맞대고 국제협력 활성화 등 대응방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

