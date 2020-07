[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "3월부터 미국과 유럽의 오프라인 매장 폐쇄로 TV 및 가전의 온라인 구매 트렌드가 확산됐다"며 "하반기 온라인 판매 중요성이 커질 것으로 판단해 비대면 판매 경쟁력 높일 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr