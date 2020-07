현대건설 "빌트인 음성인식 '보이스홈' 적용단지 입주"

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설은 국내 최초로 개발한 빌트인 음성인식시스템 '보이스홈'을 힐스테이트 리버시티를 통해 선보인다고 30일 밝혔다.

보이스홈은 현대건설이 국내 최초로 개발하고 적용한 자체 음성인식시스템이다. 현대건설 스마트홈 시스템인 '하이오티(Hi-oT)'와 연동해 음성으로 집을 제어할 수 있도록 한 시스템이다.

보이스홈을 통해 음성으로 오늘·내일 날씨 및 미세먼지를 조회할 수 있고 일정을 추가해 지정한 시간에 알람을 받을 수 있다. 보이스홈 스피커로 집안의 빌트인 기기를 제어할 수 있어 조명 및 난방, 빌트인 에어컨 등을 개별 또는 일괄 제어할 수 있다. 이 기능을 통해 취침 전 침대에 누워 음성으로 조명을 끄고, 침실 온도를 설정할 수 있다.

하이오티 앱으로 외출모드를 설정한 경우 음성으로도 외출모드를 지시할 수 있다. 외출모드를 설정한 경우 세대 조명과 빌트인 에어컨, 대기전력차단콘센트가 모두 커지고 가스벨브가 차단된다. 엘리베이터도 나가면서 음성으로 호출하면 된다.

보이스홈은 앞으로 다양한 플랫폼사와도 협력해 연동범위를 확대할 예정이다. 현재는 KT의 기가지니 셋톱박스와 연동해 보이스홈으로 연결된 TV를 제어 가능하다.

향후에는 현대기아차와 홈투카 서비스를 연동할 예정이다. 이를 통해 외출 시 차량을 제어해 시동을 켜 놓을 수 있고 차 내부를 원하는 온도로 사전 설정해 놓을 수 있게 된다. 가전사와는 공기청정기·로봇청소기 음성 제어, 음성스피커를 통한 세탁기·건조기 잔여시간·동작상태 확인 등을 진행할 방침이다. 전동커튼사와 협업을 통해 음성으로 전동커튼을 열거나 닫을 수 있고 취침모드 실행시 일괄로 조명이 꺼지면서 전동커튼이 닫히는 등의 제어도 할 수 있을 것으로 회사 측은 봤다.

현대건설 관계자는 "보이스홈은 건설사가 아파트를 설계 할 때부터 음성인식 스피커를 고려한 설계를 진행해 빌트인으로 기기를 설치하고 벽면에 전원 및 통신간선을 노출하지 않도록 설치한다"며 "거실과 주방에는 기존 세대의 홈네트워크 기기와 통합된 음성인식기기를 개발해 적용했다"고 말했다.

현대건설의 보이스홈은 필요한 장소에 음성인식 스피커를 설치할 수 있고, 다수의 음성인식 스피커를 통신단자함의 '보이스홈 허브'를 통해 가장 인식이 잘 되는 음성인식기기가 반응 할 수 있도록 제어한다. 이 기술은 보이스홈 특허기술로 현재 특허출원 진행 중이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr