[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화와 국가간 갈등 등으로 앞으로도 경영 여건은 불확실성이 클 것으로 보인다"며 "글로벌 SCM 체계를 보다 강화할 중장기 전략을 준비 중"이라고 밝혔다. 그러면서 "어떤 충격에도 흔들리지 않는 생산과 공급의 안정성 확보에 노력하겠다"고 말했다.

