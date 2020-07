[아시아경제 우수연 기자]르노삼성자동차가 장마철 안전 운전을 위한 필수 점검 항목인 와이퍼를 20% 할인된 가격에 제공하는 '스페셜 와이퍼 프로모션'을 오는 9월 19일까지 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 장마 기간이 길고 소나기가 잦을 것으로 예상되는 여름철에 와이퍼 교체로 운전자들의 빗길 안전 운전을 돕고자 마련됐다.

오는 9월 19일까지 두 달간 진행되는 '스페셜 와이퍼 프로모션'은 전 차종을 대상으로 진행되며, 르노삼성 순정 규격 와이퍼 블레이드 전 제품(모트리오 포함)을 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.(장착비 별도)

김태준 르노삼성 영업본부장은 "빗속에서 안전하게 시야를 확보하려면 무엇보다 와이퍼 상태를 점검하고 제때 교체하는 것이 중요하다"며 "이번 이벤트를 통해 합리적인 가격으로 와이퍼를 교체하고 여름철 안전 운전에 대비하시길 바란다"고 말했다.

