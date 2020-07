[아시아경제 오주연 기자] 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 28,750 전일대비 350 등락률 -1.20% 거래량 11,590 전일가 29,100 2020.07.30 09:34 장중(20분지연) close 은 씨티건설과 690억9474만원 규모의 용인 죽전70근린공원 특례사업 비공원시설 공동주택 신축공사를 수주했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.40%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr