㈜한진 '오픈 이노베이션' 구축…물류·유통 스타트업 육성

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,500 2020.07.30 08:22 장시작전(20분지연) close 은 지난 29일 서울 중구 한진빌딩에서 '한진 오픈 이노베이션' 네트워크 구축 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이날 업무협약식엔 노삼석 대표이사, 조명우 인하대 총장, 김석준 인천창조경제혁신센터장을 비롯한 5곳의 투자사 및 3곳의 엑셀러레이터 주요 관계자가 참석했다.

한진 오픈 이노베이션은 ㈜한진의 택배·물류사업부문과 시너지를 낼 수 있는 신사업을 발굴하고 기존 사업을 확장하기 위해 도입한 전략이다. 한진 오픈 이노베이션에 참여한 기관은 네트워크를 구축, 신규사업 스타트업 공모전을 하반기 중 실시할 예정이다. 또 기관과 스타트업 간 교류프로그램 운영, 물류분야 테스트베드 제공, 투자유치 연계 지원 등 발굴된 스타트업을 대상으로 인큐베이팅을 추진할 계획이다. 또 국내 진출을 희망하는 해외 기업과의 협업도 도모한다.

아울러 한진은 하반기 중 사내공모전과 사내벤처제도를 도입해 우수 제안에 대한 적극적인 지원으로 신성장 동력을 발굴한단 구상이다. 한진 관계자는 "물류산업이 미래 핵심 산업으로 자리 잡은 만큼 오픈 이노베이션 네트워크를 구축해 한진의 물류 역량과 각 기관이 보유한 역량을 바탕으로 유망한 사업아이템의 발굴과 육성에 앞장서겠다"고 말했다.

