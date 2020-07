[아시아경제 오주연 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 226,500 2020.07.30 08:21 장시작전(20분지연) close E&S는 미국 가정용 에너지솔루션 개발 및 사업 추진을 위한 JV 설립에 1385억원을 현금출자한다고 30일 공시했다. 이는 SK E&S의 2019년말 연결 자기자본의 2.5%를 초과하는 금액이다. 회사 측은 "출자 예정 시점은 올 8월이나, 출자금액 및 출자시기는 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있다"고 전했다.

