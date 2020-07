한동훈 폭행 논란에 오세훈 "검찰권 추락의 상징적 미장센"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자로 꼽히는 오세훈 전 서울시장이 한동훈 검사장에 대한 물리력 행사와 관련해 "검찰권 추락의 상징적 미장센"이라며 비판했다.

오 전 시장은 30일 페이스북에서 "오늘 문재인 대통령 총감독, 추미애 법무 연출, 이성윤 각본의 검찰발 막장드라마 한편이 공연되었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "큰 주제는 거창하게도 검찰개혁인데, 정작 스토리는 검(투)사의 혈투"라며 "그러나 관객은 검찰권 추락의 상징적 미장센으로 기억할 것"이라고 지적했다.

오 전 시장은 "참으로 처절한 복수혈전이다. 검찰개혁을 빙자한 검찰권 허물기"라며 "눈치나 보면서 자리나 지키라는 검찰개혁"이라고 비판했다.

그는 "인사청문 대상자가 청문위원 조롱하고 임명장 받은 날, 정권 수사한다고 수사당하고 폭행당하고 집값 전세값 올려놓고 세금걷어 서민 위한다는 나라"라며 "하루동안 이 뒤죽박죽이 모두 벌어졌는데, 이 나라를 어떻게 제자리로 돌릴 수 있을까"라며 울분을 토로했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr