[골프토픽] 9월 US오픈 "무관중 확정"…마스터스는?

[아시아경제 노우래 기자] ○…올해 US오픈이 무관중으로 치러진다.

미국골프협회(USGA)는 30일(한국시간) "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 대회를 관중 없이 펼치기로 했다"고 발표했다. US오픈은 원래 6월에 열릴 예정이었으나 '코로나19' 때문에 9월로 연기됐다. 오는 9월17일 미국 뉴욕주 마마로넥의 윙드풋골프장에서 개막한다. 지난해는 개리 우들랜드(미국)가 3타 차 우승을 차지했다. 생애 첫 메이저 챔프 등극이다.

이로써 4대 메이저 가운데 8월 PGA챔피언십과 US오픈은 무관중 경기로 열리게 됐다. 4월로 예정됐던 마스터스는 11월로 연기됐고, 관중 입장 여부는 아직 정해지지 않았다. 7월 디오픈은 취소됐다. PGA투어는 지난 3월 '제5의 메이저' 더플레이어스챔피언십 1라운드 직후 '코로나19' 영향으로 중단됐다가 6월11일 찰스슈왑챌린지로 재개했다. 지난주 3M오픈까지 무난하게 소화한 상황이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr