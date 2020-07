[아시아경제 이정윤 기자]직원에게 폭언하는 등 '직장내 괴롭힘'으로 고소당한 정윤숙 한국여성경제인협회 회장이 검찰에 넘겨졌다.

서울 수서경찰서는 모욕 등의 혐의를 받는 정 회장을 기소 의견으로 검찰에 불구속 송치했다고 30일 밝혔다.

직원 A씨는 정 회장이 지난해 취임한 뒤 1년여 동안 폭언을 하고 술자리에서 욕설을 하는 등 괴롭힘을 당했다며 고소장을 제출, 경찰이 수사에 나선바 있다.

한편, 정 회장은 19대 국회에서 새누리당(현 미래통합당) 비례대표 의원을 지내고 지난해 1월 한국여성경제인협회 회장으로 취임했다.

