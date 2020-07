뉴욕증시, Fed 경기부양 의지 확인에 강세(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed) 경기부양 의지를 확인하고 상승마감했다.

29일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 160.29포인트(0.61%) 상승한 2만6539.57에, S&P500 지수는 40.00포인트(1.24%) 오른 3258.44에, 나스닥 지수는 140.85포인트(1.35%) 상승한 1만542.94에 장을 마감했다.

Fed는 이날 연방공개시장위원회(FOMC)회의 후 기준 금리를 동결했다. Fed는 신규 부양책을 발표하지 않았지만 경기 불확실성을 강조하며 경기 부양 의지를 재확인했다.

Fed는 경제 전망의 불확실성이 여전하며, 경제의 향후 경로가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황에 좌우될 것이란 견해도 표명했다. 제롬 파월 Fed 의장도 경기 회복이 부진해지고 있다며 "시간이 얼마가 걸리든 모든 도구 사용에 전념하겠다"며 지속적인 부양 의지를 천명했다.

미국 경제의 향방에 대한 우려가 커지고 있지만 도널드 트럼프 미국 대통령과 스티븐 므누신 재무장관은 경기부양 법안에 대해 민주당과 이견이 여전히 크다고 실토하며 우려를 키웠다. 므누신 장관은 이번 금요일까지 합의가 안 될 경우 실업보험 지원 등 일부 시급한 사안에 대한 임시 법안이라도 먼저 통과시켜야 한다는 견해를 밝혔다.

종목별로는 전일 제약산업 진출을 발표한 코닥이 300% 이상 급등하며 이목을 집중시켰다. 코닥의 이틀간 상승률은 500%를 넘는다.

금은 온스당 0.5%(8.80달러) 오른 1953.40달러에 거래를 마쳤다. 제롬 파월 Fed의장이 물가 상승 가능성을 일축했음에도 9거래일 연속 상승세를 이어갔다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.6%(0.23달러) 오른 41.27달러에 마감됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr