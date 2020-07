[클릭 e종목] "SK이노베이션, 3분기에도 실적 개선 어려울 것"

하나금융투자 보고서, 투자의견 중립

3분기 영업손실 1760억원 전망…적자 지속

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자가 30일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 133,000 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close 에 대해 투자의견 중립과 목표주가 12만원을 유지했다, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 수요절벽으로 하반기에도 실적개선이 어려울 것이란 판단에서다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 133,000 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close 은 2분기 영업손실로 4397억원을 기록해 전년동기대비 적자전환, 전 분기 대비 적자 지속을 기록했다. 시장이 예상했던 영업손실 3386억원을 30%가량 밑돌았다.

재고 관련 손실로 3000억원이 발생했고, 정제마진과 PX마진 모두 부진한 영향이 컸다. 석유 사업 영업손실은 4329억원으로 전 분기 대비 1조2000억원 늘었다. 재고 관련 손실 1900억원을 제외하면 마진관련 손실은 약 2400억원 수준으로 추정된다.

화학 영업이익은 재고 관련 손실(730억원) 발생에도 불구하고 682억원을 기록해 전 분기 대비 1580억원을 기록했다. 올레핀의 개선영향이 컸고 아로마틱은 손익분기점(BEP)수준을 기록한 것으로 추산된다.

윤활기유 영업이익은 374억원으로 전 분기 대비 29%늘었다. 재고 관련 손실(410억원) 발생으로 개선폭은 전 분기 대비 미미했다.

3분기 영업손실은 1760억원으로 적자를 이어나갈 것으로 판단된다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 "석유 사업 영업손실이 2242억원으로 부진할 것으로 예상되기 때문"이라며 "이연된 재고관련 이익(1900억원)이 반영됨에도 불구하고 8월 이후 OPEC+(석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비OPEC 협의체)의 감산 폭 축소, 중동산 원유 가격(OSP) 상승, 스팟 마진의 부진 등을 고려하면 극적인 실적 개선을 기대하기는 힘들 것"이라고 말했다.

석유화학 영업이익은 재고 관련 손실 환입으로 영업이익 737억원을 기록해 소폭 개선될 것으로 전망된다. PT, BTX(벤젠B·톨루엔T·크실렌X) 또한 중국 증설에 따른 공급압박으로 현재 BEP 이하 수준까지 하락한 상황이기 때문에 기댈 곳은 올레핀의 선전밖에 없다.

윤재성 연구원은 “미국 정제설비 가동률은 70%대에 머무르고 있지만 석유제품 재고는 6년 밴드 상단을 초과하고 있다”며 “공급과잉 해소를 위해서는 재고 소진과 가동률 상승분의 흡수라는 두 절차가 지나야 한다”고 설명했다.

이어 그는 “중국 중소정유사인 Teapot의 가동률이 사상 최대치에 근접한 가운데 수출 쿼터도 부여돼 하반기로 갈수록 중국의 석유제품 순 수출 확대 가능성도 배제할 수 없다”며 “적어도 하반기까지 보수적인 관점을 유지해야 할 것”이라고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr