서울 공공사업·행정개선 감시할 '참여옴부즈만' 12명 신규 위촉

서울시 시민감사옴부즈만위, 여성·청년 비율 높이고 다양한 분야 경력자 확보

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 시민감사옴부즈만위원회가 위원회 활동을 지원하고 서울시 행정 개선에 참여하는 비상근 위촉직인 '시민참여 옴부즈만'으로 하경민 법무사 등 12명을 30일자로 신규 위촉했다.

신규 위촉자들은 임기 만료 등으로 활동을 중단해야 하는 기존 12명의 시민참여 옴부즈만의 후임자들이다. 참여 옴부즈만의 임기는 2년으로 1회 연임 가능하며, 모두 35명이다. 위원회는 지난 6월29일부터 7월14일까지 서울시 홈페이지를 통한 공모와 각계의 추천 등을 통해 접수된 66명의 후보자 중 내부심사를 거쳐 12명을 위촉했다.

신규 참여 옴부즈만을 위촉하면서 위원회는 전체 35명의 참여 옴부즈만 중 여성을 기존 7명에서 11명(비중 31.4%)으로, 만 39세 이하 청년을 기존 2명에서 7명(20.0%)으로 각각 늘렸다. 또 전문 분야나 경력의 다양성을 고르게 고려해 변호사와 법무사 등 법률 분야 경력 6명, 세무회계 분야 경력 2명, 토목건축 및 정보처리 등 기술분야 경력 8명, 보건복지 및 여성 분야 경력 6명, 시민사회 및 기타 경력 5명, 재정·감사 분야 및 행정 공무원 경력 8명 등으로 구성했다.

참여 옴부즈만은 임기제 공무원인 시민감사 옴부즈만과는 달리 비상근 위촉직으로, 시민감사 옴부즈만위의 업무인 감사 및 고충민원처리, 서울시 공공사업 감시평가 활동 등에 참여하고 있다. 지난해 35명의 참여 옴부즈만은 공공사업 계약 과정에 360회 입회하고 19건의 공공사업 중점감시 활동에 참여했으며, 6차례의 민원배심에 배심원으로도 참여했다. 또 4건의 감사 과정을 지원했다.

박근용 서울시 시민감사옴부즈만위원장은 "사회 각계각층에서 활동하신 많은 분들이 참여 옴부즈만 공개 모집과 추천 과정에 응해주셔서 감사하다"며 "참여 옴부즈만들이 시민의 입장에서 서울시 행정을 개선하는데 더 많이 참여할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr