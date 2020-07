이용섭 광주시장, 집중호우 피해예방 현장점검

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장은 호우특보가 발효돼 많은 비가 내린 29일 오후 양림동 도시철도 2호선 건설공사 현장과 중흥동 재개발정비사업장을 방문해 안전상황을 점검하고 철저한 대비를 당부했다.

이 시장은 이날 2호선 1단계 4공구 건설공사 현장에서 도시철도건설본부로부터 공사 상황을 보고받은 뒤 공사현장의 수방자재 준비 및 작동상태 점검, 안전사고 즉시 대응할 수 있는 비상연락망 체계 구축, 절토구간 가시설 보강 및 침수예방 안전조치 등을 점검했다.

도시철도건설본부는 장마기간 돌발성 집중호우에 대비해 공사현장 예찰활동 강화 및 비상연락체계를 구축하고 기상특보 발령 시 안전사고에 신속히 조치와 보고가 될 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있다.

이어 이 시장은 집중호우로 인해 피해를 입은 중흥3구역 재개발정비사업장을 방문해 시민들의 애로사항을 청취하고 대책 마련에 나섰다.

이곳은 집중호우가 내릴 시 배수관 넘침 현상으로 공사 현장 주변 도로가 침수 되는 등 주민 불편이 큰 지역이다.

이 시장은 시공업체로부터 피해 발생 원인과 현재 상황 등을 보고받고 근본적인 대책을 마련하라고 지시했다.

이 시장은 “이유여하를 막론하고 공사를 시작한 후 피해가 발생한 것에 주민들께 죄송하다”며 “100㎜가 넘는 비가 오더라도 주민들에게 피해가 발생하지 않도록 근본적인 대책을 세우겠다”고 강조했다.

이어 “장마철 가장 중요한 것은 시민 안전으로, 침수와 지반 붕괴 등 예상되는 문제를 사전에 찾고 철저히 대비해 재산과 인명피해가 없도록 대응해 달라”고 말했다.

