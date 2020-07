대구시, 약령시에 '한방의료체험타운' 개관 … 예약제 관람 인원 제한

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 8월1일 중구 남성로 약령시에 '한방의료체험타운'을 정식 개관한다고 29일 밝혔다. ’

체험타운은 지난 5월27일부터 이달 말까지 현재 시범운영을 통해 개선의견을 수렴하며 시설, 프로그램 보완 및 홍보를 진행해왔다. 정식 개관에도, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 체험 프로그램별로 인터넷 사전 예약과 현장 예약을 통해 시간당 관람객 입장 인원수를 제한해 운영한다.

발열 검사 및 호흡기 증상 유무, 해외여행 이력 등을 확인하는 한편 마스크 착용, 손소독제 사용, 출입자 명부 작성 등 체험타운 방역 지침을 엄수하겠다는 게 대구시의 설명이다. 매주 화~일요일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 회차별(2시간) 30명으로 관람 인원을 제한하게 된다. 1일 3회, 총 90명까지 입장이 가능하고, 4~6층만 개방한다.

4층 ICT 한방체험관은 가상현실(VR), 증강현실(AR)을 통해 남녀노소 모두 쉽게 한방 관련 정보를 재미있게 즐길 수 있는 체험공간이다. VR 기기를 이용해 가상으로 각 질병에 의한 한의사 진료 체험을 할 수 있으며, 체험자 안면인식을 통한 사상체질 감별, 한방약탕기 체험, 한방 기체조 체험 등 실감형 한방체험을 즐길 수 있다.

5층 한방의료·뷰티 체험장은 한방 의료존과 한방 뷰티존으로 구성돼 있다. 한방 의료존에는 경혈지압침대, 저주파 발마사지, 체성분 분석, 혈압측정 등을 체험할 수 있으며 한의사 선생님이 상주해 무료 건강상담을 할 수 있다. 한방 뷰티존에서는 피부 나이진단, 두피 피부진단, 마스크팩, 스킨케어, 네일케어 등을 체험할 수 있다.

6층 족욕체험장에서는 스트레스 완화와 면역력 증진에 좋은 편백나무로 구성된 건식 및 습식 족욕 체험으로 도심속 힐링을 즐길 수 있다. 세미나실에는 한방관련 신규창업 및 역량확대를 위해 약용식물 전문가 과정 등 민간 자격증을 취득 할 수 있는 교육 프로그램도 운영된다.

2층, 3층, 7층은 9월에 한방관련 음식점, 카페, 관광기념품 등 20개 청년몰이 들어설 예정이다. 체험타운은 (재)대구테크노파크 한방산업지원센터에서 위탁운영한다. 자세한 사항과 예약방법은 홈페이지에서 확인하면 된다.

백동현 대구시 혁신성장국장은 "체험타운이 362년 역사와 전통을 간직한 대구약령시 활성화에 도움이 되고, 특히 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 대구 시민분들에게 위로와 힐링을 줄 수 있기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr