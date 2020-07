[아시아경제 금보령 기자] 제이브이엠 제이브이엠 054950 | 코스닥 증권정보 현재가 32,500 전일대비 700 등락률 -2.11% 거래량 44,211 전일가 33,200 2020.07.29 15:30 장마감 close 은 올해 2분기 영업이익이 전년 대비 68.3% 증가한 32억5400만원으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

같은 기간 매출액은 280억1800만원으로 8.6% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr