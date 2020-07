솔트룩스, 행안부 발주 '범정부 민원상담 365' 구축 사업 수주

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능 기업 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 29,400 전일대비 1,000 등락률 +3.52% 거래량 388,192 전일가 28,400 2020.07.29 15:30 장마감 close 는 행정안전부가 발주한 ‘범정부 민원상담 365(챗봇 공통기반) 구축’ 사업을 수주했다고 29일 밝혔다.

최근 인공지능 소프트웨어 기업 최초로 코스닥에 상장한 솔트룩스는 기존 금융권 및 대기업이 사용 중인 세계 최고 수준에 도달한 대화형 인공지능 기술을 범정부에 제공하게 된 것이다. 솔트룩스는 세림티에스지와 컨소시엄으로 참여해 범정부 민원상담 365(챗봇 공통기반) 구축 1단계 사업 수주에 성공하며 명실공히 대한민국 대표 챗봇으로 인정받았다.

이 사업은 행정기관 6곳(경찰청, 관세청, 병무청, 산림청, 통일부, 행안부)과 공공기관(공무원연금공단)이 제공하는 대화형 민원상담 서비스를 올해 국민들에게 하나의 통합된 공통 챗봇으로 제공하는 것이다. 별도의 정보시스템 구축 없이 챗봇 서비스를 신속하게 제공할 수 있다.

또 이런 기술은 미래에 솔트룩스가 제공하는 클라우드 기반 시스템으로 확장될 예정이다. 올해 1단계 사업은 크게 반응형 웹 기반 통합 서비스 채널(민원상담365 포털) 구축, 대화형 서비스를 위한 플랫폼 구축, 기구축 챗봇 서비스 연계, 신규 9개의 챗봇 서비스 구현, 기반 인프라(HW/SW) 조성 부분의 사업이 추진되고 이후 매년 10종 이상의 챗봇 서비스가 추가될 예정이다.

이경일 솔트룩스 대표는 “범정부 민원상담 365 구축 사업은 발주 전부터 본 사업을 포함한 전자정부지원사업 사업설명회에 100개 기업 이상이 참석했을 정도로 올해 최대 관심 사업"이라며 "경쟁률은 10대 1로 국내 대부분의 인공지능 기업이 참여한 사업”이라고 말했다.

그는 “미래 범정부 비대면 서비스의 가장 중추가 되는 플랫폼으로 주목받는 본 사업을 수주하면서 솔트룩스가 인공지능 대표기업으로서 민간을 넘어 공공분야에 이르기까지 비대면 인공지능 서비스 확산을 하게 된 만큼 국민들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 챗봇을 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

