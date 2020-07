'바캉스룩' 배럴 스윔웨어, TBJ '투마일웨어'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 스포츠 브랜드 '배럴'이 여름 휴가 시즌을 맞아 '2020 스윔 페스타'를 전개한다. 캐주얼 브랜드 'TBJ'가 공개한 투마일웨어가 바캉스룩으로 인기를 끈다.

스윔 웨어, '배럴 스윔페스타'

'배럴'이 여덟 번째 위클리 이벤트인 ‘2020 스윔 페스타’를 진행한다.

이번 이벤트는 2020 S/S 신상품을 포함한 실내 수영복부터 스윔 액세서리까지 파격적인 할인가에 만나볼 수 있다. 특히, 다양한 라인업으로 구성된 2020 S/S 신상품은 통통 튀는 컬러감과 알록달록 그래픽을 표현한 ‘러브앤풀’ 라인, 101마리 달마시안 강아지 그래픽으로 사랑스러운 느낌을 담은 ‘배럴X101달마시안’ 라인, 높은 텐션과 안정감을 자랑하는 ‘인스파이어드’ 라인까지 총 3가지로 선보이며, 5월에 출시된 ‘배럴X칸코’ 컬렉션도 함께 준비돼 있다. ‘2020 스윔 페스타’는 29일부터 다음 달 4일까지 진행된다.

바캉스 웨어, 'TBJ 투마일웨어'

국내 대표 패션기업 한세엠케이의 캐주얼 브랜드 'TBJ'는 2020 여름 시즌 ‘투마일웨어’ 아이템인 핫섬머 바캉스룩이 소비자들의 인기를 얻고 있다.

TBJ 핫섬머 바캉스 룩은 여름 시즌 스테디셀러 아이템인 반팔 셔츠, 카라티셔츠, 피케티셔츠, 반바지 등 남녀노소 누구나 시원하고 편하게 입을 수 있는 제품으로 구성됐다. 휴가지는 물론 일상에서도 손색없는 디자인으로 활용성을 높인 것이 특징이다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr