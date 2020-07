한동훈 검사장-서울중앙지검 수사팀장, 휴대전화 압수수색 도중 몸싸움

[아시아경제 김형민 기자] '검언유착' 의혹 사건을 맡은 서울중앙지검 수사팀이 29일 한동훈 검사장(47·사법연수원 27기)의 휴대전화를 추가로 압수수색하는 과정에서 한 검사장과 수사팀장이 서로 몸싸움을 했다.

이에 대해 한 검사장은 정진웅 서울중앙지검 형사1부장(52·29기)으로부터 일방적인 신체적 폭행을 당했다며 "독직폭행"이라고 주장했다. 서울중앙지검은 "피압수자(한동훈 검사장)의 물리적 방해 행위 등으로 인해 담당 부장검사(정진웅 부장검사)가 넘어져 현재 병원에서 진료중이다"라고 밝혔다.

몸싸움 과정에 대한 임장이 다소 엇갈리지만 서울중앙지검 형사1부가 이날 오전 10시30분께 법무연수원 용인분원 사무실에서 한 검사장의 휴대전화 유심(가입자 식별 모듈·USIM) 압수를 시도한 것은 사실로 보인다.

수사팀은 본래 이날 한 검사장을 소환조사하고 그의 휴대전화 유심을 임의제출 방식으로 확보할 예정이었지만 한 검사장이 소환에 응하지 않아 압수수색에 나서게 됐다고 설명했다.

한 검사장측 설명에 따르면 한 검사장은 변호인의 압수수색 과정 참여를 위해 휴대전화 비밀번호를 푸는 과정에서 몸싸움이 벌어졌다.

한 검사장 측은 입장문에서 "갑자기 소파 건너편에 있던 정진웅 부장이 탁자 너머로 몸을 날리면서 한 검사장의 팔과 어깨를 움켜쥐고 한 검사장 몸 위로 올라타 한 검사장을 밀어 소파 아래로 넘어지게 했다"며 "그 과정에서 정 부장은 한 검사장위에 올라타 팔과 어깨를 움켜쥐고 얼굴을 눌렀다"고 주장했다.

