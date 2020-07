‘행정수도 완성’ 첨병 역할, 세종 국가균형발전센터 개소

[아시아경제 정일웅 기자] 세종시는 29일 소담동 대전세종연구원 세종연구실 대회의실에서 국가균형발전지원센터 개소식을 가졌다고 밝혔다.

센터는 행정수도 완성에 민·관 협력을 주도하는 첨병 역할을 맡기 위해 지난 1월 설립 후 이날부터 본격적인 활동을 한다.

앞으로 센터는 ▲행정수도 개헌 ▲국회 세종의사당 설치를 위한 국회법 개정 촉구 ▲청와대 세종집무실 설치 ▲미이전 부처·위원회 이전 ▲세종지방법원·행정법원 설립 ▲수도권 규제완화 반대·국가균형발전에 관한 민관 협력 운동을 맡아 추진한다.

이춘희 세종시장은 “정치권을 중심으로 행정수도 세종시 이전의 논의가 활발하게 진행되는 지금이 행정수도 완성에 적기”라며 “센터가 국민적 공감대 형성의 구심점이 돼 줄 것을 기대한다”고 말했다.

