보해양조, 코로나 극복 캠페인…가수 송가인 직접 참여

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 보해양조(대표이사 임지선)가 코로나19로 어려움을 겪는 국민들을 응원하기 위한 캠페인을 시작한다고 29일 밝혔다.

특히 이번 캠페인에 잎새주 모델인 가수 송가인이 직접 참여하기로 해 코로나에 지친 국민들에게 큰 힘이 될 것으로 기대된다.

보해양조는 코로나 극복 메시지를 담은 캠페인송 ‘잘 될꺼야’를 오는 31일 보해양조 홈페이지와 SNS 채널을 통해 공개한다.

‘잘 될꺼야’는 매출 감소로 힘들어 하는 자영업자, 실직 위기에 놓은 회사원 등 코로나 때문에 고통 받는 평범한 시민들의 이야기를 담았다.

‘꺼야꺼야꺼야 잘 풀릴꺼야’라는 중독성 있는 후렴구와 함께 ‘오늘부터 모두 대박 날꺼야, 내일이면 모두 부자 될꺼야, 우리 모두 힘을 내자 신바람 난다’ 등 남녀노소 누구나 쉽게 공감할 수 있는 가사를 담았다.

보해는 많은 이들이 캠페인 송을 듣고 코로나 극복 의지를 키울 수 있도록 음원과 뮤직비디오를 무료로 배포한다.

30일 티져영상 공개 후 31일 전체 음원과 뮤직비디오를 보해양조 홈페이지와 유튜브 등 SNS 채널을 통해 공개해 누구나 자유롭게 보고 다운로드 받을 수 있도록 할 계획이다.

보해양조 관계자는 “송가인과 보해양조는 ‘잘 될꺼야’가 코로나19 장기화로 지친 이들에게 삶의 활력소가 되기를 바란다”며 “중독성 있는 가사와 긍정의 기운을 듬뿍 담은 노래를 통해 하루 빨리 코로나가 종식될 수 있기를 기원한다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr