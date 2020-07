“YS·DJ, 어떻게 투쟁했는지 다시 돌아볼 때”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 29일 “야당은 투사가 필요하지 온화한 패셔니스트로는 안 된다”며 “이제 광화문에서 부동산 횃불이라도 들어야 하느냐”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “YS·DJ는 지금보다 더한 소수의 국회의원을 갖고도 거대 여당의 폭주를 막아냈다”며 “과거 그분들이 야당일 때 어떻게 투쟁했는지 다시 한 번 돌아볼 때”라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “최근 반헌법적인 부동산 관계법을 반의회적인 방법으로 처리하는 좌파 정권의 민생 입법 폭주를 보면서 대한민국의 국민들은 지난 대선, 지선, 총선 때 문재인 정권에 속아 투표한 결과가 이렇게 참담한 현실로 돌아온다는 것을 과연 예상했고 알았을까”라며 “막가는 정권”이라고 비판했다.

