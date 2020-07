KB골든라이프센터 서울·부산·광주 동시 오픈

시니어 고객을 위한 은퇴자산관리전문 전용상담센터

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 29일 은퇴자산관리 전문 컨설팅 제공을 위해 서울, 부산, 광주지역에 'KB골든라이프센터'를 동시 오픈했다고 밝혔다.

'KB골든라이프센터'는 시니어 고객을 위해 금융권 최초로 오픈한 은퇴자산관리전문 전용상담센터이다. 자산관리경력 최소 10년 이상인 은퇴설계전문가가 고객의 은퇴준비 현황을 진단한 후 재무적으로 부족한 부분을 준비할 수 있는 방안을 제시하고 은퇴준비자산 수익률 관리에 대한 솔루션을 제공한다.

WM스타자문단 전문가가 은퇴자산관리, 세무, 부동산, 법률 등 다양한 분야의 종합 자문서비스도 제공한다. 고객 커뮤니티 공간인 ‘KB Star Lounge’를 활용해 행복한 노후준비를 위한 다양한 금융비금융 세미나도 정기적으로 진행할 예정이다.

'KB골든라이프센터'는 은퇴준비에 관심 있는 시니어 고객이면 누구나 이용 가능하며 1:1 고객 맞춤형 서비스 제공을 위해 사전 예약제로 운영된다. 오픈 기념 선착순 방문상담 이벤트도 진행한다. 인터넷뱅킹과 스타뱅킹 내 이벤트 페이지를 통해 상담예약을 신청한 후 방문상담을 완료한 고객을 대상으로 스타벅스 커피쿠폰을 전원 증정한다.

KB국민은행 관계자는 “은퇴 후에도 행복한 삶을 위해 자산관리와 더불어 라이프 플랜을 세우는 것이 중요하다”며 “시니어 고객을 위해 전국 거점지역을 중심으로 센터를 확대 운영하고 맞춤형 상품과 서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

