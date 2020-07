534m 롯데월드타워 최상층에서 즐기는 캠핑…'써머레스트 2020'

[아시아경제 이승진 기자] 롯데월드타워·몰은 8월 1~4째주 금요일부터 일요일까지 롯데월드타워에서 안전한 거리두기 캠핑장 콘셉트의 ‘써머레스트 2020’을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 오후 4시부터 10시까지 롯데월드타워 야외 최상층부와 월드파크 잔디광장에서 ‘루프존’, ‘차박존’ 두 곳의 캠핑장을 조성해 야외 쉼터 제공과 공연, 영화 상영 등을 진행할 계획이다.

534m에 위치한 롯데월드타워 루프존은 지상과 ‘평균 5도 이상’ 기온 차이가 있어 열대야에 지친 시민들에게 아름다운 서울 야경과 함께 시원함을 제공한다. 이번 비박 행사는 다용도 그물망, 캠핑매트, 침낭만을 활용해 하늘에서 비박을 하는 듯한 이색 체험을 선사할 예정이다.

참가자의 모든 물품은 안전을 위해 케이블타이와 로프를 이용해 고정되며, 비박 취침 시에도 등반용 벨트로 몸을 고정해 안전하게 참여할 수 있도록 만반의 준비를 갖췄다.

월드파크 잔디광장 ‘월드파크 차박존’에는 최신형 BMW X시리즈 SUV 10대와 차박용 텐트가 설치된다. 각 텐트 동에는 캠핑탁자, 폴딩의자, 랜턴, 알전구 등을 조성해 실제 차박캠핑 분위기를 느낄 수 있다.

야외 잔디광장에서는 열대야를 피해 나온 시민들이 힐링 시간을 가질 수 있도록 버스킹 공연과 영화 상영회도 진행된다. 인디밴드 공연과 캠핑 참가자 응모 사연을 소개하는 토크쇼를 오후 7시부터 8시 30분까지 진행하고, 이후 10시까지는 야외 스크린을 통해 영화(라라랜드, 비긴어게인)를 상영한다.

잔디광장 옆 푸드트럭존에서는 스테이크 덮밥, 햄버거, 닭꼬치, 떡볶이 등 식사류와 커피 및 음료를 판매한다. 써머레스트 2020 캠핑 체험 참가자 전원에게는 밀 쿠폰(3만원)이 제공된다.

이번 롯데월드타워 캠핑장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 제한된 인원만 체험 가능하다. 7월과 8월 기간 동안 단지 내 누적 10만원 이상 구매한 영수증이 있으면 롯데월드타워 공식 소셜네트워서비스(SNS) 계정과 홈페이지를 통해 지원 가능하다.

‘롯데월드타워 루프존’은 8월 8일(토) 1회만 체험 가능하다. ‘BMW 차박존’은 8월 8일부터 29일까지 매주 금요일, 토요일 총 7회 진행된다.

두 곳의 캠핑장에는 코로나19 생활속 거리두기를 지키기 위해 2m 거리 안내 스티커를 바닥에 부착하고, 방역 클린 게이트를 만들어 개인별 발열 체크와 문진표 작성을 마친 뒤 입장 가능하다. 야외 캠핑장은 매일 2회, 단지 내부는 매일 6회 철저한 전체 방역을 실시해 가족, 연인 단위 시민들이 무더위를 피해 롯데월드타워와 몰에서 안전하게 여름을 즐길 수 있도록 준비했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr