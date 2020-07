김부겸 "당대표 되면 열린민주당과 합당 추진"

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 당권 주자인 김부겸 전 의원이 29일 "당 대표가 되면 열린민주당과 합당을 추진하겠다"고 밝혔다.

김 전 의원은 이날 오전 최강욱 열린민주당 대표와 만남을 가진 뒤 페이스북에 남긴 글을 통해 "우리 민주당의 형제당인 열린민주당의 대표가 된 최강욱 의원을 다시 만나니 감회가 새로웠다"며 이같이 밝혔다.

김 전 의원은 "민주당과 열린민주당은 문재인 정부의 성공을 기원하는 '두 지붕, 한 가족'"이라며 "정권 재창출을 위해서도 이른 시일 내에 '한 지붕, 한 가족'이 되어야 할 사이"라고 했다.

이어 “(합당과 함께) 열린민주당의 당원 중심, 선진적인 소통 시스템을 민주당에 도입하고 싶다는 얘기도 (최 대표에게) 했다”고 덧붙였다.

김 전 의원은 문재인 정부에서 함께 일했던 최 대표와의 인연을 언급하면서 "이전부터 검경수사권 조정 문제와 경찰 개혁 등의 생각에서 대체로 의견이 일치했다"고 말했다. 김 전 의원은 "최 대표는 21대 국회의원 중에서 공수처 설치에 대한 의지가 가장 강한 정치인 중 한 분"이라며 "조속한 공수처 설치를 위한 해법에 대해서도 의견이 거의 같았고 함께 힘을 모으자고 했다. 동지가 됐다"고 했다.

