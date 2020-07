유안타證, GA 케이에프지와 업무 협약

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권과 보험독립대리점(GA) 케이에프지가 손 잡았다. 각종 교육을 지원하며 인재 양성에 힘 쓸 계획이다.

유안타증권은 28일 GA 케이에프지와 업무 협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 케이에프지는 2001년 설립된 GA로 개인 및 기업의 재무컨설팅을 제공하고 있다.

유안타증권은 이번 업무협약에 따라 케이에프지에 다양한 교육 프로그램을 제공해 소속 투자권유대행인(FA)들의 성장을 지원한다. FA는 증권사 등 금융투자회사와 계약을 맺고 해당 회사의 금융투자상품 권유해 이로 인한 수익의 일부를 급여로 지급받는 형식의 위탁계약자다.

장원학 유안타증권 PB지원팀장은 "정형화된 교육에서 벗어나 빠르게 변화하는 금융시장에 맞는 맞춤형 교육으로 만족도를 높여 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr