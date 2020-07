[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 1,000 등락률 -0.75% 거래량 230,503 전일가 133,000 2020.07.29 10:56 장중(20분지연) close 은 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 경쟁사와의 소송 진행상황을 묻는 질문에 "민감한 내용이라 구체적 내용을 말씀드리지 못하는 점을 양해바란다"며 "좋은 결과가 나오도록 최대한 노력하고 있단 점만 말씀드린다"고 밝혔다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr