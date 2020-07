엘에스씨푸드, 2020년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

[아시아경제 이승진 기자] 엘에스씨푸드는 29일 고용노동부가 선정하는 2020년 대한민국 일자리 으뜸기업으로 선정됐다고 밝혔다.

엘에스씨푸드는 전체 고용인원 중 여성의 비율이 약 90%인 여성친화 및 성평등실현 기업으로서 고용, 근로조건, 승진 등에 여성의 차별을 두지 않고 능력위주로 직원을 처우한다.

지난해 12월 기준 임원의 50%, 전문성을 갖춘 팀장급이상 중간관리자의 76.5%, 영양사 등 전문 자격증을 갖춘 현장관리자 100% 등 전체 관리자의 92.9%가 여성으로, 적극적 여성고용 정책의 시행으로 여성차별을 뛰어 넘어 여성친화 기업으로 자리매김 하고 있다. 전문성을 갖춘 여성인재 발굴 및 인재DB 구축을 통해 지속적인 여성인력 채용이 가능 하도록 하고 있다.

아울러 전체 고용인원 중 50세이상 장년의 비율이 54.6%로 고령사회에 대응한 고용안정에 기여하고 있다. 특히 정년 60세 이후 고용유지를 하고 있는 근무자가 전체 근무자의 15.8%로 사회적으로 취약계층인 고령자들의 경제적 생활안정에 각별히 노력하고 있다.

엘에스씨푸드는 장애인이 자립에도 힘쓰고 있다. 2017년 하반기부터 한국장애인고용공단 산하 서울발달장애인훈련센터, 성민복지관등과 업무 협약(MOU)체결 및 협업을 통해 적극적인 장애인채용을 진행하고 있다.

그 결과 2017년 10월말 기준 6명에 불과했던 장애인 근로자가 지난해 12월말 기준 15명으로 150%증가하는 성과를 거뒀다. 이와 같은 노력으로 2019년 장애인고용 우수사업주 인증서를 고용노동부로부터 인증 받았다.

