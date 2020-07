완주경찰, 폐기물 매립장 비위행위 의혹 공무원 조사

공익감사결과 근거…직무유기 혐의 등

[아시아경제 호남취재본부 홍재희, 박명진 기자] 전북 완주군 비봉면 폐기물 매립장과 관련해 비위행위 의혹을 사고 있는 공무원들에 대한 경찰 조사가 이뤄지고 있다.

28일 완주경찰서에 따르면 경찰은 지난 3월부터 감사원 공익감사결과 자료를 근거로 직무유기 혐의 등에 대해 조사에 들어갔다.

조사를 받고 있는 공무원은 지난 2016년 완주군에서 김제시로 전입한 A씨와 현재 완주군서 근무하고 있는 B씨로 내달 중 추가 조사를 받을 예정이다.

A씨와 B씨는 지난 2월 감사원 특정감사 결과 업체의 제안대로 매립장 설치 군관리 계획을 입안·결정해 침출수 등 환경오염 발생의 단초를 제공했다는 의혹을 사고 있다.

또 허가내용과 다르게 운영 중인 것을 알면서도 고화처리물 반입을 묵인하고, 고화처리물이 대량 매립됐음에도 준공을 해줬다는 점도 논란의 대상이다.

이런 문제들로 감사원은 관리·감독 업무를 부당하게 처리한 위법·부당 사항이 확인했으나 징계시효 완료로 징계가 불가해 인사자료로 활용토록 조치했다.

완주군의 고발로 불법 폐기물 매립에 관여한 완주·익산업체는 지난 4월께 경찰 조사를 마치고 구리검출 위반과 원상복구 미이행으로 검찰에 송치됐다.

완주경찰서 관계자는 “현재 조사 중인 사안이라 명확한 답변을 해줄 수 없다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr