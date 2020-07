최철 삼성전자 부사장 "환경 지킴이 저전력 메모리 시대 왔다"

[아시아경제 이창환 기자] 친환경 시대를 맞아 삼성전자가 보유한 저전력 메모리 기술의 가치가 더욱 커지고 있다는 의견이 나왔다.

최철 삼성전자 메모리사업부 전략마케팅실장(부사장)은 29일 '저전력 메모리 기술이 선사하는 친환경 미래'라는 제목의 삼성뉴스룸 기고문을 통해 메모리반도체 기술을 통한 삼성전자의 친환경 노력과 비전을 제시했다.

최 실장은 "시장조사기관이 예측한 2025년 세계 데이터 총량은 163제타바이트(ZB)로 불과 10년 만에 인류의 데이터가 10배나 폭증한다"며 "이는 인류가 수십년 간 축적한 양보다 향후 2~3년간 증가하는 데이터 양이 훨씬 클 것이라는 의미"라고 밝혔다.

그는 "온라인 데이터는 인류의 지식도서관이라 불리는 데이터센터에 저장된다"며 "그만큼 데이터센터를 가동하기 위해서는 엄청난 양의 전력이 필요한데 여기서 바로 저전력 메모리 기술의 미래 비전을 찾을 수 있다"고 강조했다.

최 실장은 "서버 데이터센터에서 실제 데이터가 보관되는 부품은 HDD(하드디스크드라이브) 또는 SSD(솔리드스테이트드라이브)인데 SSD는 낸드플래시 기반의 저장장치로 디스크방식으로 데이터를 저장하는 HDD에 비해 성능이 뛰어나면서도 소비전력은 절반 수준"이라며 "또한 데이터 처리를 위해 필요한 D램도 기술의 발전에 따라 성능이 높아지고 소비전력이 줄어든다"고 말했다.

이어 "2020년 생산되는 데이터센터 서버용 HDD 대신 SSD를 탑재하면 연간 3TWh(테라와트시)를 절감할 수 있고, 서버용 D램도 DDR4 대신 최신 DDR5로 교체할 경우 1TWh의 전력량을 절감할 수 있다"며 "이렇게 절약된 총 4TWh의 전력량은 전국의 가로등을 1년 동안 켜거나 우리나라 전체 가구가 한 달 간 쓸 수 있는 엄청난 양"이라고 설명했다.

뿐만 아니라 수만 대의 서버가 뿜어내는 엄청난 열기를 식히기 위한 전기에너지도 절약할 수 있다고 강조했다.

그는 "많은 데이터센터가 아일랜드나 핀란드, 스웨덴에 자리하고 있는 것은 차가운 공기와 해수를 이에 이용하기 위해서"라며 "데이터센터의 소비전력을 줄이면 발열량 자체도 줄어들어 이를 식히기 위해 필요한 전력 소모 또한 줄어드는데 이 전력량을 환산하면 연간 3TWh에 달한다"고 전했다.

최 실장은 "이렇게 아낀 총 7TWh의 전력량은 화력발전소 2.5기를 대체할 수 있는 양"이라며 "데이터 사용의 증가로 매년 서버의 수도 증가하고 있고 반도체 기술은 더욱 발전할 것이기에 해를 거듭할수록 저전력 메모리의 가치는 높아질 것"이라고 예상했다.

환경을 지키기 위한 삼성전자의 노력도 소개했다. 그는 "삼성전자는 2009년 '그린 메모리 캠페인'을 시작해 매년 저전력 특성을 극대화한 메모리 솔루션을 매년 선보이며 IT 산업 발전이 지구환경에 도움이 될 수 있도록 노력했다"며 "탄소발자국 물발자국 인증, 폐기물 매립제로 골드 인증 등 반도체 업계 최초로 다양한 친환경 인증을 획득했으며 반도체를 만드는 사업장도 친환경적으로 운영하고자 노력하고 있다"고 말했다.

최 실장은 "삼성전자 메모리가 앞으로 나아갈 방향은 명확하다"며 "뛰어난 성능은 물론 저전력 특성을 갖춘 제품으로 이를 사용하는 모든 고객이 지구환경 보존에 동참할 수 있도록 하는 것"이라고 했다. 이어 "수 십 년간 세계 시장의 리더 자리를 지켜온 삼성전자만이 할 수 있는 새롭고 창의적인 방식으로 지속 가능한 발전을 만들어나가기 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 밝혔다.

