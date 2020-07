포스코, 한국GM과 '언택트(Untact) 공동마케팅' 상생실천

차체 경량화 통해 연비 개선

포스코, 전기차 강판 등 기술력으로 시장 주도

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코가 포항제철소, 광양제철소, 서울 포스코센터 등 사업장에서 한국지엠과 함께 신차 ‘트레일블레이저’를 전시하고 언택트(Untact) 공동 프로모션을 펼쳤다.

이번 공동 프로모션은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 어려움을 고객사와 함께 극복하고 상생을 위한 일환으로 마련했다. 한국지엠은 올초 신차인 ‘트레일블레이저’를 출시한 후 코로나19 확산으로 차량 판매 및 홍보활동에 제약을 겪고 있으며, 포스코도 자동차강판 판매 감소로 어려움을 겪고 있다.

포스코는 한국지엠과 개발 초기부터 전략적 협업을 통해 ‘트레일블레이저’ 차체의 68%에 고장력 강판(340MPa이상)을 사용했으며, 이 중 초고장력 강판(590MPa 이상)은 42% 기가스틸(980MPa이상)은 22% 이상 적용해 차체 경량화를 통한 연비 개선 및 안전성을 동시에 확보했다. 포스코가 개발한 기가스틸은 1㎟ 면적당 100㎏ 이상의 하중을 견딜 수 있는 차세대강판으로, 양쪽 끝에서 강판을 잡아당겨서 찢어지기까지의 인장강도가 980MPa이상이다.

특히 ‘트레일블레이저’는 한국지엠에서 디자인 및 설계를 전담하고 3년만에 출시한 신차로 발짓으로 트렁크를 열 수 있는 핸즈프리 테일게이트(Hands-free Tailgate)와 9단 자동변속기 등 동급 차량에서는 보기 힘든 고급사양이 적용되었다.

이번 행사는 정부의 코로나19 확산 방지 정책에 동참함과 동시에 주 수요층인 20~30대에게 익숙한 ‘언택트(Untact)’ 프로모션을 도입했다. 행사장 방문객들에게 마스크를 배포하고 마스크, 전단지 등에 부착된 QR코드 스캔을 통해 차량 구매 상담 및 계약을 스마트폰으로 할 수 있게 했으며 기초적인 차량 설명은 태블릿PC를 통해 볼 수 있게 하는 등 영업사원과의 접촉을 최소화 시켰다.

정탁 포스코 부사장은 "한국지엠은 고객사 이기 이전에 'Business with POSCO'의 동반자이며 양사의 굳건한 신뢰관계를 바탕으로 힘을 합쳐 코로나19 위기를 함께 돌파할 것" 이라고 밝혔다.

